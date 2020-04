شمس الكويتية تهاجم علا الفارس: “سيجارا لابسة فستان”

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2020 02:55 صباحاً - دخلت الفنانة شمس الكويتية على خط الازمة الاخيرة التي اثارتها الاعلامية الاردنية علا الفارس بتغريدة ساخرة نشرتها عبر حسابها على تويتر.

وكانت علا الفارس قد كتبت عقب الانباء عن انهيار اسعار النفط تغريدة قصيرة قالت فيها: “٥ بدولااااااار !.. راح ملح الحبيب” ورغم ان علا الفارس لم تذكر بشكل مباشر ازمة النفط غير ان هذه التغريدة اثارت غضب عدد كبير من الناشطين السعوديين.

وفي وقت لاحق، دخلت شمس الكويتية وعلقت على تغريدة علا الفارس كاتبة: “الحقد والغل مرض يُستوجب العلاج منه ومن علاماته يخلي جسم الحاقدة والكيادة مثل سيجارا لابسة فستان”. ما أثار اعجاب الجماهير التي أشادت برد شمس الجرىء والمفحم لعلا الفارس.

الحقد والغل مرض يُستوجب العلاج منه ومن علاماته يخلي جسم الحاقدة والكيادة مثل سيجارا لابسة فستان — SHAMS 🌕 (@shamsofficial) April 21, 2020

يذكر ان علا الفارس أوضحت في رد على تغريدتها انها لم تكن تقصد ما فُهم منها قائلة: “عجيب ! اتفقد تويتر ادهشتني الردود اسفل هذه التغريدة نتحدث عن العقود الآجلة غرب تكساس/ ترامب / لا افهم لماذا يقوم بعض المغردين بتحوير كل شيء وكأنه موجه لهم وينهال بالسب والشتم وكلام طبعا معروف لديكم.. هذا العالم مساحة للتعبير المحترم

.. Take it easy … ترا over

وضعكم”.