لبنان.. إقرار زراعة الحشيشة لاغراض طبية!

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2020 02:55 صباحاً - أقرّ مجلس النواب اللبناني، مساء الثلاثاء، إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم زراعة القنب (الحشيشة) للاستخدام الطبي.

يأتي ذلك بينما تشهد البلاد انهياراً اقتصادياً وأزمة سيولة حادة تفاقمت بعد بدء احتجاجات غير مسبوقة في تشرين الأول/أكتوبر ضد الطبقة السياسية. وخسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر الماضية. وفاقم انتشار كوفيد-19 الوضع المتردي أساساً.

وكانت زراعة الحشيش المعروفة بـ”نوعيتها الجيدة” قد شكلت خلال الحرب الأهلية صناعة مزدهرة كانت تدر الملايين قبل حظرها.