9 قتلى في جريمة مروعة في لبنان.. فيديو

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كتب امير فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2020 02:55 صباحاً - لقي 9 اشخاص، بينهم اولاد، حتفهم في جريمة مروعة هزت بلدة بعقلين في قضاء الشوف في لبنان.
وفي التفاصيل الاولية للجريمة بحسب معلومات غير مؤكدة ان (م. ح) وشقيقه (ف. ح.) هما وراء جريمة القتل حيث كان الهدف منها شخص سوري الجنسية للثأر منه.
وبعدما عمد (م.ح) الى قتل زوجته و4 سوريين، لحق به شقيقه لتهدئته فأرداه. وذهب في اتجاه منطقة زراعية، صودف وجود شخصين من عرسال يحرثان، اعتقد انهما سوريان فأرداهما. ولاحقا وبرفقة شقيقه صودف شخص سوري فقتله.
كما واوقف سيارته بالقرب من ثانوية بعقلين، وفر الشقيقان الى جهة مجهولة تعمل العناصر الامنية من جيش وقوى امن وباقي الاجهزة على ملاحقتهما للعثور عليهما.
وحضر الى بعقلين المدعي العام للاطلاع على سير الوقائع والتحقيقات.
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