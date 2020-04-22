تدهور الحالة الصحية للفنان الكويتي عامر محمد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان الكويتي عامر محمد لأزمة صحية شديدة، حيث ظهر مقطع فيديو حديث له، ظهر فيه في حالة يرثى لها.

الفنان الكويتي بدا في مقطع الفيديو وهو لا يستطيع التنفس بشكل طبيعي، لافتا إلى أنه يعاني من عدد من المشاكل الصحية، مثل ارتفاع مستوى السكري وضغط الدم، وطالب جمهوره بالدعاء له حتى يتماثل إلى الشفاء.

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وعامر محمد فنان كويتي ولد عام 1960، اشتهر بتقديم شخصية المرأة الكويتية باسم “موضي علف” في مسلسل “الحياله”، والذي عرض في نوفمر 2003 في شهر رمضان المبارك

عامر محمد شارك في عدد من الأعمال الفنية، منها: “مسلسل الحيالة، ومسرحية أبطال المدينة، ومسرحية سابق وتالي، ومسلسل زارع المشموم، ومسلسل أووراق منسية، ومسلسل تاكسي تحت الطلب، ومسلسل الأخ صالحة، ومسلسل صوتك وصل، ومسلسل عماكور، ومسرحية بيت العمدة”.