مطرب أمريكي يفجر مفاجأة حول مايكل جاكسون وهالي بيري

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

مازال مايكل جاكسون يتصدر حديث الساعة من حين لآخر، فبعد الأزمة الأخيرة التي أفتعلتها شبكة HBO، بفيلمها الوثائقي Neverland، عن حياة جاكسون الذي اتهمه بالتحرش بالأطفال، عاد من جديد لتصدر العناوين بقصة جديد عن حياته العاطفية.

وفي مفاجأة فجرها المطرب الأمريكي كينيث براين الشهير بـ Babyface، اثناء مشاركته في بث مباشر للمطرب تيدي رايلي، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، أكد ان ملك البوب طلب منه مساعدته في الوصول للممثلة هالى بيري لمواعدتها ولقائها.

كينيث، قال في حديثه الصادم في البث المباشر، إنه استقبل مكالمة من ملك البوب الراحل ليسأله قائلاً “هل تعرف من هي هالى بيري؟، فرد قائلاً “بالتأكيد اعرفها، فقال جاكسون “هل يمكنك ان تقدر معروف وتتصل بها لتخربها انني أريد مواعدتها؟، ومن ثم تواصلت مع الوكيل الشخصي للممثلة انذاك لتبليغها بالرسالة القادمة من ملك البوب.

Advertisements

وأكمل Babyface، في حديثه عن قصة الحب التي بدأت من طرف ملك البوب الراحل تجاه الممثلة التي تبلغ من العمر ٥٣ عاما، وهو ما شكل صدمة لمديرأعمالها بعد تسلمه الرسالة التي كانت تعد غريبة وغيرمنطقية، ورفض ..عن الافصاح عن رد الممثلة بعد استقبالها للدعوة.

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو من البث المباشر عن منصات السوشيال ميديا المختلفة، من قبل عشاق ملك البوب الراحل، للتساؤل عن مدي حقيقة تلك القصة التي قالها Babyface، مطالبين بيري بضرورة الاجابة والتعليق عن تلك القصة ومعرفة ردها اذا كانت قامت بقبول طلب المواعدة من جاكسون.

وعلى سياق متصل، انتشرت خلال الساعات الأخيرة، صور من بث مباشر لملك البوب الراحل، زعم البعض انها تم بثها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وبالبحث عن أصل الفيديو تبين أنه لم يتواجد عبر حسابه الشخصي، بالإضافة إلى عدم ذكر أى من وسائل الأعلام العالمية لذلك البث المباشر الذي ظهر فيه شبيه لمايكل جاكسون يتحدث من خلاله للجمهور.