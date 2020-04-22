اتهام نجل طارق العلي بإشعال النار بمقر الشرطة.. والفنان يعلق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد تداول أنباء عن قيام نجل فنان كويتي بإشعال النار داخل مركز شرطة أثناء احتجازه، وقيل أن هذ الشخص هو نجل الفنان طارق العلي.

طارق العلي خرج عن صمته، ونفى صحة الأنباء التي طالت نجله سلطان، بكونه المعني في الواقعة التي حصلت داخل مركز شرطة بالصليبخات.

الفنان الكويتي عبر عن استيائه الشديد، في مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، من اتهام إبنه بالواقعة وتلفيق وسائل إعلام إخبارية أخبارا غير صحيحة حوله، ووصفهم بأنهم فقدوا مصداقيتهم.

العلي أضاف: “أنا أقول مانكم محللين ولا مبريين، والقضاء الكويتي العادل النزيه هو الفيصل بيني وبينكم بعد رب العالمين، وأطمن الناس كلها ولدي بخير وما يسوي هالسوالف”.

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وتابع: “هل أنا الوحيد بالكويت فنان مشهور؟ وهل أنا الوحيد بالكويت فنان مشهور وعنده عيال؟ ماشا الله الساحة الفنية فيها أسماء كبيرة ومحترمة ومشاهير عندهم عيال، اشمعنا أنا الوحيد اذا صار مصيبة ولا شي قطيتو اسمي، خلصتوا مني جيتوا حق ولدي سلطان”.

وكانت قد ترددت أنباء أن نجل فنان كويتي قام بجرح نفسه ثم إضرام النار في فراشه لتندلع النيران وتتصاعد أعمدة الدخان التي أصابت ثلاثة عساكر موجودين بحالة اختناق، وقد تم إخماد النيران بعد الاستعانة بفرق الإطفاء.

وأكدت الأنباء أن المتهم بإشعال النيران محتجز في النظارة بتهمة كسر حظر التجول الذي فرضته السلطات منذ شهر مارس الماضي لتجنب انتشار فيروس كورونا، وقيل أن هذا الشاب هو ابن الفنان طارق العلي ويدعى سلطان، وطالبوا بمحاسبته وفرض عقوبة قاسية عليه.