شيرين رضا تتمنى أن يصاب هؤلاء بفيروس كورونا

تحرص الفنانة شيرين رضا على التواصل مع جمهورها والتعبير عن آرائها عبر حساباتها على السوشيال ميديا، وتعرف كذلك ‏باهتمامها بالتعليق على القضايا العامة.‏

نشرت رضا عبر حسابها على Twitter أمنيتها للإرهابيين وكتبت: " يا رب كل الإرهابيين اللي في العالم يجيلهم كورونا ويموتوا .... ‏كلهم يا رب".‏

يشار إلى أن شيرين رضا عرض لها في دور العرض السينمائية فيلم "رأس السنة" من تأليف محمد حفظي، وبطولة إياد ‏نصار، ‏وبسمة، ‏وإنجي المقدم، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف وإخراج محمد صقر‎.‎

تدور أحداث الفيلم في يوم واحد، في إطار من التشويق، ويظهر العمل شكل التغيرات التي طرأت على الطبقة ‏الوسطى ‏خلال ‏الاحتفال بليلة رأس السنة‎.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

شيرين رضا تتعافى من كسر قدمها وتعود للتصوير

شيرين رضا تتعافى من إصابتها بكسر فى القدم وتصور دورها فى "ليه لأ"