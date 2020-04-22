القاهرة - لايف ستايل
تحرص الفنانة شيرين رضا على التواصل مع جمهورها والتعبير عن آرائها عبر حساباتها على السوشيال ميديا، وتعرف كذلك باهتمامها بالتعليق على القضايا العامة.
نشرت رضا عبر حسابها على Twitter أمنيتها للإرهابيين وكتبت: " يا رب كل الإرهابيين اللي في العالم يجيلهم كورونا ويموتوا .... كلهم يا رب".
يشار إلى أن شيرين رضا عرض لها في دور العرض السينمائية فيلم "رأس السنة" من تأليف محمد حفظي، وبطولة إياد نصار، وبسمة، وإنجي المقدم، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف وإخراج محمد صقر.
تدور أحداث الفيلم في يوم واحد، في إطار من التشويق، ويظهر العمل شكل التغيرات التي طرأت على الطبقة الوسطى خلال الاحتفال بليلة رأس السنة.
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كانت هذه تفاصيل خبر شيرين رضا تتمنى أن يصاب هؤلاء بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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