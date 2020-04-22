«فوازير وإفيهات» برنامج جديد في رمضان على يوتيوب

يعرض خلال شهر رمضان برنامج "فوازير نجوم وإفيهات" عبر قناة "هوليود الشرق" على اليوتيوب، وهو فكرة وإخراج محمد سعد وتقديم فاطمة طارق وهي ابنة شقيق الفنانة الكبيرة الراحلة نوال أبو الفتوح.

وتدور فكرة الفوازير حول أشهر إفيهات نجوم الكوميديا بشكل جديد، حيث يجسد نجوم الفن الحاليين مجموعة من المشاهد الكوميدية التي تضم الإفيهات الشهيرة ويتم طرح سؤالًا على المشاهد في نهاية كل حلقة.

ومن ضيوف الحلقات الأولى للفوازير النجمة مادلين طبر والنجم إيهاب فهمي وحنان شوقي وعايدة غنيم وفاطمة الكاشف وبرلنتي فؤاد الباشا والشاعر الغنائي إسلام خليل.

"فوازير نجوم الإفيهات" إنتاج "هوليود الشرق برودكشن" وفكرة وإعداد وإخراج محمد سعد وتقديم فاطمة طارق ومونتاج ومخرج منفذ خالد الوسواسي كلمات الأغاني تامر راغب وألحان وتوزيع وغناء المطرب محمود الغرابلي وتذاع يوميا خلال شهر رمضان الكريم على قناة هوليود الشرق على اليوتيوب في التاسعة مساء.

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