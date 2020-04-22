شكرا لقرائتكم خبر عن "فرصة نرجع" ديو يجمع باسكال مشعلانى وإيساف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة اللبنانية بسكال مشعلانى لتقديم ديو غنائى جديد يجمعها بالفنان إيساف من خلال أغنية تحمل اسم "فرصة نرجع" كلمات الشاعر الغنائى رمضان محمد، وألحان أحمد البرازيلي، توزيع موسيقي مو الشاعر، وتم تصويره فيديو كليب من إخراج هنا حافظ، ومن المقرر أن يتم طرحه علي طريقه الفيديو كليب أول أيام رمضان المقبل

وتقول مطلع الأغنية: إتصعبت مرة واحدة ومين هيواسى ويطيب.. يابخت إللى وقت الشدة ربنا جنبه وقريب،

وقال رمضان محمد مؤلف الأغنية لـ"الخليج 365"، أنه فكر فى الأزمة التى نمر بها حالياً، ووجد أن من الضرورى التقرب من الله ويعود الكل للاحساس ببعضهم وهذه رسالته من الأغنيه، متمنياً أن تنال إعجاب جمهور وقت طرحه.

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في سياق أخري تتعاون باسكال مشعلانى فى أغنية تحمل اسم "استنى" مع الشاعر محمد رفاعى والملحن ملحم وتقدمها باللهجة المصرية بعد نجاح أغنيتها الاخيرة "اتعذبت كفاية" وتراهن باسكال على الأغنية الجديدة حيث تقدمها بشكل مختلف وجديد عن أعمالها السابقة ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة