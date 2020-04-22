شكرا لقرائتكم خبر عن 4 من نجوم أغنية التسعينيات فى صورة واحده .. اعرف هيعملوا إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون رباعى نجوم الأغنية المصرية والعربية فى التسعينيات حميد الشاعرى ومصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، فى عمل فنى جديد سيتم طرحه قريبا، وهو ما ظهر خلال صورة جمعت هؤلاء النجوم، الذين كانوا وما زالوا يمثلون جيلا كاملا من الشباب.

الفنان مصطفى قمر نشر عبر حسابه على إنستجرام، صورة جمعته مع الشاعرى وإيهاب توفيق وهشام عباس، داخل سيارة، صحبها بتعليق: "قريبا.. البؤساء"، فى إشارة إلى العمل الفنى الغنائى الذى يجمعهم.



مصطفى قمر

ومن المقرر أن يجتمع الرباعى فى عمل فنى "تريو غنائى"، حيث انتهى الفنان إيهاب توفيق من تسجيل الكوبليه الخاص به فى التريو الغنائى الذى يجمعه مع حميد الشاعرى ومصطفى قمر، والأغنية آخر ما كتبه المؤلف الراحل سامح العجمى، وسيضمها حميد الشاعرى لألبومه الجديد.

ومن المقرر أن تكون الأغنية مختلفة عن دويتوهات حميد مع نجوم التسعينيات، إذ إن الأغنية الجديدة إنسانية تتناول حال الدنيا فى الوقت الحاضر.

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من ناحية أخرى، انتهى قمر من تسجيل الدويتو الغنائى مع الشاعرى، وتحمل اسم "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.

وتقول كلمات الأغنية: "فى زحمة الأيام تتفتفت الأحلام وارضى بقليل وبعيش.. انده بصوت مبحوح.. على حلم كان مسموح.. بيعدى مايشوفنيش.. عمر اتسرق مننا.. فين اللى كانو هنا.. راحو خلاص ومفيش.. وبنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا كده.. من دنيا مبتديش.. وفى توهة المشوار.. ياما حلمنا صغار ببطولة فى الحواديت.. صدقت فى الأيام.. ومشيت ورا أوهام و زى ما روحت اهو جيت.. عدى زمانا وسبق.. طلع البطل من ورق والحلم بات مهزوم.. عدى زمانا وسبق وقع الفرس فى السبق لكن أكيد هيقوم".

وطرح مصطفى قمر مؤخرا ألبوما تضمن 12 أغنية، منها "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، "معجب " كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، "ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

بينما يتعاون حميد الشاعرى، خلال ألبومه الجديد مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، كما يضم الألبوم الجديد أغنيه تريو مع مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، ودويتو آخر مع المطربة جورى التى قدمها من قبل فى أغنية "بحبك"، إضافة إلى دويتو مع سوبر ستار من نجوم الغناء لم يتم الإفصاح عنه وسيكون مفاجأة لجمهور حميد، إضافة إلى الصوت الجديد يوسف.