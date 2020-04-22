شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز مخيون: لا أفضل المشاركة فى أكثر من عمل فى نفس الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان القدير عبد العزيز مخيون فى دراما رمضان هذا العام بمسلسل وحيد وهو "البرنس" فى ثانى عمل يجمع مع الفنان محمد رمضان بعد مشاركتهما سوياً فى فيلم "الكنز" للمخرج شريف عرفة، ويقدم مخيون دور رجل بسيط يعمل سمكرى سيارات حسبما كشف مخيون لـ"الخليج 365".



عبد العزيز مخيون مع محمد رمضان فى البرنس

وأشار مخيون إلى أنه لا يفضل المشاركة فى أكثر من عمل إلا للضرورة القصوى من أجل التركيز فى أدواره، مضيفاً أنه يتعمد الاختفاء وعدم الظهور في الإعلام سواء المرئي أو المقروء ".

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مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وإخراج محمد سامى وتدور أحداثه فى اطار شعبى حول صراع الاخوة بعد وفاة الأب.