- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز مخيون: لا أفضل المشاركة فى أكثر من عمل فى نفس الوقت والان مع تفاصيل الخبر
عبد العزيز مخيون مع محمد رمضان فى البرنس
وأشار مخيون إلى أنه لا يفضل المشاركة فى أكثر من عمل إلا للضرورة القصوى من أجل التركيز فى أدواره، مضيفاً أنه يتعمد الاختفاء وعدم الظهور في الإعلام سواء المرئي أو المقروء ".
مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وإخراج محمد سامى وتدور أحداثه فى اطار شعبى حول صراع الاخوة بعد وفاة الأب.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد العزيز مخيون: لا أفضل المشاركة فى أكثر من عمل فى نفس الوقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.