شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى: مسلسل فرصة تانية رومانسى اجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الفنان أحمد مجدي عن مسلسل "فرصة تانية" والذى يشارك فى بطولته، عبر فيديو مذاع علي برنامج مساء Dmc علي قناة Dmc والذى يقدمه الإعلامي رامي رضوان.

وقال إن مسلسل فرصة ثانية هو عمل رومانسى إجتماعى، حيث تدور أحداثه حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية ، ويناقش فكرة هل يستطيع الإنسان أن يتخطى تجربة سيئة حدثت له وتسببت في جرحه ، ويبدأ من جديد في تجربة جديدة.

Advertisements

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخرمن الفنانين .