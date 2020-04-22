شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى: هذا الوباء يجعلك تشعر وكأن العالم ينهار لكن أعمال طيبة تمنعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رأت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، أن هذا الوباء - فيروس كورونا - يمكن أن يجعلك تشعر وكأن العالم ينهار، لكن هناك ملايين من الأعمال الطيبة الصغيرة تمنعه من هذا الانهيار.

وكتبت نوال، عبر حسابها على تويتر: "هذه الفوضى وهذا الوباء يمكن أن يجعلك تشعر وكأن العالم ينهار، لكن هناك ملايين من الأعمال الطيبة الصغيرة التى لا تزال تمسك به وتمنعه من هذا الانهيار".



نوال الزغبى

من ناحية أخرى، وجهت الفنانة نوال الزغبى، نصائح لمتابعيها لكيفية قضاء وقتهم خلال العزل المنزلى، مشددة على ضرورة ممارسة الرياضة، للحفاظ على لياقتهم البدنية.

وقالت نوال فى تغريده عبر حسابها الرسمى على تويتر: "ليس من المهم أنى لا أستطيع الذهاب للجيم، ابق لائق والتزم بحياة صحية، خلال فترة الحجر الصحى، ابق بالمنزل ومارس التمارين الرياضية".

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وفى سياق آخر كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، عن تفاصيل الحجر المنزلى، بسبب الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، الذى ضرب العالم حالياً، حيث تقضى الوقت مع صديقتها وأولادها، بالإضافة إلى إنهاء بعض الأمور في عملها، فضلا عن الطبيخ والراحة التي تقضيها مع عائلتها.

وأكدت الزغبى، أنها أجلت طرح أغنية "بعد القوية" بسبب فيروس كرونا، خاصة أن الجمهور أصبح لم يتقبل أى شىء غير الحديث عن الفيروس وطرق الوقاية منه، ومن المقرر أن تطرح الأغانى عقب الانتهاء من تلك الأزمة الصحية.

وتابعت الزغبى يجب أن يستغل الفنانين السوشيال ميديا لتعليم الناس وإفادتهم بكل ما هو جديد، كما يجب أن نستغل ذلك الحجز المنزلى وننوه عن خطر تلك المرض الذى أصاب العالم، وطرق الوقاية التي نحرص عليها يومياً.