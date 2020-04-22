شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى المرغنى عن "فلانتينو": الوقوف أمام الزعيم عادل إمام شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المرغني: "منتظر رأي الجمهور في كل حلقة من المسلسل، وأنا متأكد إن المسلسل سينال إعجاب الجميع، خاصة أنه من تأليف العظيم أيمن بهجت قمر، وتحت قيادة المخرج رامي إمام".
وفي نفس السياق قال الفنان عمرو وهبة، من خلال فديو آخر، إنه سعيد بتلك التجربة، وسعيد بعمله مع الزعيم عادل إمام، ومتفائل بالتجربة لأنها ستذاع على قناة Dmc ، التى كانت فاتحة خير على الكثير من الشباب، ويتمنى أن تكون كذلك معه.
وأضاف وهبة: "دوري في مسلسل فلانتينو يختلف عما قدمته من قبل، وأتمني أن ينال إعجابكم"، وختم حديثه قائلا: "أتمنى أن تزول الغمة التي نعيش فيها سريعا حتى يتثني لنا التجمع مع أحبتنا وأصدقائنا مرة أخرى".
جدير بالذكر أن مسلسل فلانتينو تدور أحداثه حول رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.
المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.
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