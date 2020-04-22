شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: صورنا "أنت أقوى" فى ظروف صعبة والإدارة المصرية قدمت نموذجا رائعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب مدحت العدل إنه سعيد للغاية بردود الفعل على نجاح أوبريت "أنت اقوى"، الذى قدمه العديد من النجوم، وعرض على جميع الشاشات، مضيفاً أن الأوبريت تم تصويره في ظروف صعبة للغاية، وأن المنتج الفني "بندق" بذل مجهوداً كبيراً في خروج الاوبريت بشكل محترف، حيث كان يرسل الكاميرا للنجوم لتصوير مشاهدهم في الأوبريت، خاصة أن هؤلاء النجوم كانوا مشغولين بتصوير أعمال أخرى.

وأكد العدل، خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى على فضائية صدى البلد، أن مصر والبلاد العربية أكثر تحضراً من كل الذين يدعون أنهم الأفضل، موضحاً أن الأزمة الأخيرة أثبتت أننا أكثر تحضراً، وأن المصريين عظماء، مشيرا إلى أن الإدارة المصرية قدمت نموذجا رائعا بمنتهى الإتقان، وكان واضحا منذ البداية، وأتمنى أنها تستمر بنفس الشكل خاصة أننا في خطر كبير.

يذكر أن أوبريت "أنت أقوى" يشارك به النجوم محمد منير وتامر حسنى وكارول سماحة وسميرة سعيد، ووائل جسار والتونسى صابر الرباعي. كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية فائقة، حيث كانت البداية مع الكاتب الدكتور مدحت العدل، والملحن عمرو مصطفى، ومشاركة الموزع الموسيقى نادر حمدي؛ والمخرج الكبير طارق العريان الذى ما زال يعمل حتى اللحظة لتقديم عمل عالمى جديد.