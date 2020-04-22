شاهد.. برومو "عمر ودياب" على قناة الحياة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت قناة الحياة البرومو الرسمي لمسلسل "عمر ودياب"، للنجمين علي ربيع ومصطفى خاطر، والمقرر عرضه على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل. تدور أحداث المسلسل فى حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى التوقيع على إيصالات أمانة، ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل. Advertisements "عمر ودياب" يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر في الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضي، وهو إنتاج شركة سينرجي وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التوني، وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحي والمذيعة يسرا مصطفى.

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