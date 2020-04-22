شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصطفى شوقي يقدم تتر مسلسل"القمر أخر الدنيا" لبشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي المطرب مصطفي شوقي من تسجيل تتر مسلسل "القمر أخر الدنيا"، وهى الأغنية التي تحمل اسم"كوم قش"، وهي من كلمات أحمد عبد المنعم، وألحان شاشو، وهندسة صوت محمد صقر.

مسلسل "القمر أخر الدنيا" من إخراج تامر حمزة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته، كلا من الفنانة بشرى، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وعمرو عابد والذي يجسد دور "جلال" وهو الابن الأصغر للفنانة سميرة عبد العزيز والذى يعيش معها هو وزوجته وابنته .

وكانت آخر مشاركات الفنانة بشرى في الدراما مسلسل "عوالم خفية" أمام الزعيم عادل إمام، ورانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، اسامة عباس، هبة مجدى، طارق صبرى وأخرون، إخراج رامى إمام.

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وكانت آخر أعمال المخرج تامر حمزة فى عالم الدراما التليفزيونية مسلسل "قيد عائلي"، الذي شارك في بطولته كل من عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، سيمون، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل.