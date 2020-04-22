شكرا لقرائتكم خبر عن كم أحتاج إليك وتحتاج مصر لسطورك.. هكذا أحيا محمد منير ذكرى وفاة عبد الرحمن الأبنودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بصورة نادرة من دفتر ذكرياته وكلمات رائعة، أحيا الكينج محمد منير الذكرى الخامسة لوفاة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي التي توافق اليوم 21 أبريل، حيث توفى في عام 2015.

الكينج محمد منير كتب عبر حسابه بموقع تويتر: "خالي الحبيب في ذكراك العطرة ..كم أشتاق إليك وتشتاق مصر إليك هذه الأيام.. كم أحتاج إليك وتحتاج مصر لسطورك هذة الايام، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته.. الصورة لي مع بناتي نور وآية الأبنودي".





وتحل اليوم الثلاثاء 21 أبريل من عام 2015، الذكرى الخامسة لوفاة شاعر العامية عبد الرحمن الأبنودي، صوت مصر في فرحها وحزنها، عن عمر يناهز الـ76، بعد معاناة من تدهور حالة الرئة.

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جدير بالذكر أن الأبنودى ولد فى 12 أبريل، عام 1938 فى قرية أبنود بمحافظة قنافى صعيد مصر، ومن أشهر أعماله السيرة الهلالية التي جمعها من شعراء الصعيد ولمؤلفها، ومن أشهر كتبه كتاب أيامب الحلوة، ويحكي فيه الأبنودي قصصا وأحداثا مختلفة من حياته في صعيد مصر،وله العديد من الدواوين الشعرية وغنى له كبار المطربين أمثال رشدى والعندليب ونجاة وشادية وصباح ووردة وفايزة أحمد ومحمد منير وعلى الحجار، وحصل الأبنودى على جائزة الدولة التقديرية عام 2001، ليكون بذلك أول شاعر عامية مصرى يفوز بجائزة الدولة التقديرية، كما فاز "الأبنودي" بجائزة محمود درويش للإبداع العربى للعام 2014.

يذكر أنه من شهرين تم افتتاح تطوير ميدان يحمل إسمه بمدينة الإسماعيلية، فى احتفالية شعبية، وهى مبادرة طيبة من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس،بعد انتهاء أعمال تجديده وتطويره التى قامت بها إدارة الأشغال بالهيئة، ويقع الميدانفى منطقة نمرة 6 بجوار مسجد الزهراء وهو على شكل دائرة قطرها 60 متر، ويمتاز بتصميمها الفريد كمركب شراعى يحمل العديد من الأشرعة، حيث إرتبط "الأبنودي" كثيرًا بالإسماعيلية وعاشبها آخر 8 سنوات من حياته، كما أن والدته مدفونة فيها، وشقيقته كانت تعيش فيها، بمقبرته قبل وفاته بـ10 سنوات، وأوصى بدفنه فى الإسماعيلية.