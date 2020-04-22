شكرا لقرائتكم خبر عن نيتفلكس تستحوذ على حقوق ملكية فيلم The Starling الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة نيتفلكس، أنها فازت بـ حقوق الملكية، في مزاد تم لشراء فيلم "The Starling"، وهو فيلم درامي من إخراج Ted Melfi، من بطولة Melissa McCarthy و Kevin Kline و Timothy Olyphant و Chris O’Dowd و Daveed Diggs، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thewrap"، يوصف فيلم "The Starling" بأنه قصة مؤلمة وحميمية عن امرأة تعاني من مشقة ثم تصبح مهووسة بمحاولة قتل طائر زرزور صغير يعيش في فنائها الخلفي تضايقها وتهاجمها.

وخلال في هذه الفترة، تقوم بـ عمل صداقة غير متوقعة مع عالم نفسي تحول إلى طبيب بيطري بسبب ماضيه المضطرب، يقوم Melfi بإخراج الفيلم من نص مات هاريس، كما سينتج إلى جانب كيمبرلي كوين وديلان سيلرز وكريس باركر من Limelight.

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يأتي فيلم "The Starling" من إنتاج مجوعة متنوعة من الشركات، وهم Limelight و Entertainment One (eOne) و Boies Schiller Entertainment، أما المنتجون التنفيذيون هم زاك شيلر من شركة Boies Schiller Entertainment وديفيد بويز وجين جورتون وزون فورمان من شركة eOne.

كما أعلنت شركة نيتفلكس، تأجيل بأنتاج الموسم الثالث من مسلسل Sex Education، وذلك بسبب توقف أعمال التصوير حول العالم، للمساعدة فى منع انتشار فيروس كورونا، حيث كان من المقرر بد التصوير يوم الخميس المقبل، لكن تم تأجيله لـ مدة أسابيع أخرى، ويأمل العاملين على المسلسل أن يستطيعوا التصوير فى وقتها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline ".

على الرغم من أن تأجيل بدء التصوير ليس مفاجأة كبيرة، إلا أنه يؤكد حالة الفوضى التي يتم إلحاقها بجداول الإنتاج في جميع أنحاء العالم، لدى Netflix عدد من الأعمال البريطانية التي تأثرت بوباء COVID-19 ، وأبرزها The Witcher، الذي تم إيقاف تصويره في 16 مارس الماضى.