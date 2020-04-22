خالد كمال: "تعاقدت على مسلسل الكهف.. وهأجل الفرجة على أعمال رمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
تعاقد الفنان خالد كمال، على مسلسل درامي جديد يحمل اسم "الكهف"، رافضا الكشف عن أي تفاصيل تخص العمل في الوقت الحالي، وذلك بحسب تصريحاته لمصراوي.
وعن الأعمال التي سيشاهدها في رمضان، عقب خروج مسلسله "القاهرة كابول" من خريطة رمضان، فقال: "أعتقد أن السنة دي في مسلسلات مهمة جدا.. ولكن هأجل الفرجة لبعد رمضان ان شاء الله".
وشارك خالد كمال، في مسلسل "شديد الخطورة" مع الفنان أحمد العوضي، وايضا عرض له مؤخرا مسلسل "بخط الايد" مع أحمد رزق.
مسلسل "القاهرة كابول" بطولة: طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، خالد كمال، وحنان مطاوع، شيرين، أحمد رزق، ومن إخراج حسام علي.
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