محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الحساب الرسمي لقناة MBC مصر بموقع إنستجرام، فيديو للحظة وصول الفنان هشام ماجد وشيكو إلى استوديو برنامج يحدث في مصر. وتم تعقيم ماجد وشيكو داخل جهاز تعقيم الموجود خارج الاستوديو، وظهر شيكو وهو يضحك بعد رشه بالمعقم ورش الكحول عليه. ويحل هشام ماجد وشيكو ضيفين على برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، وذلك للحديث عن مسلسل "اللعبة"، بعد عرض أولى حلقاته على القناة.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد رد فعل شيكو أثناء تعقيمه قبل استضافته في "يحدث في مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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