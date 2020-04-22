عبير صبري بـ"نظارة طبية" وميس حمدان بـ"القفطان".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها داخل سيارتها، ظهرت فيها بنظارة طبية.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كلاسيكية أنيقة.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل منزلها.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

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ميس حمدان

نشرت الفنانة الأردنية ميس حمدان، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بقفطان مغربي أنيق.

عبدالله الهواري

نشر عبدالله الهواري، نجل الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له علق عليها: "رمضان كريم وعيد فصح سعيد".

درة

نشرت الفنانة التونسية درة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من شخصيتها بمسلسل "الحرملك 2".

عمرو سلامة

نشر المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها علق عليها: "وقتي المفضل من اليوم"

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة مثيرة.

ياسمين عبدالعزيز

، نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تجمعها بالفنانة تارا عماد بتطبيق سناب شات.