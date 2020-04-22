"هنبطل نتفرج.. وفين المقلب".. انتقاد لـ"خلي بالك من فيفي" على "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تضمنت قائمة المحتويات الرائجة بموقع تويتر، هاشتاج فيفي عبده، وذلك بعد طرح الحلقة الأولى من برنامجها "خلي بالك من فيفي"، على قناة إم بي سي مصر.

وجاءت غالبية تعليقات رواد تويتر سلبية على البرنامج، فكتب أحدهم: "بشكر Mbc إنهم عرضوا برنامج فيفي عبده بدري علشان نبطل نتفرج عليه قبل رمضان، وكتب آخر: "وزيرة الصحة تصدر بيان آخر بعد قليل لضحايا أول حلقة من برنامج فيفى عبده".

وعبرت التعليقات عن عدم فهمها للمقلب، وقال متابع على تويتر: "هو فين المقلب يا جماعة، أنا مش شايف أي مقلب".

على جانب آخر، يُذكر أن الفنانة فيفي عبده أعلنت عن مقاضاتها لرامز جلال للضرر الواقع عليها في تسجيل حلقة في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي".