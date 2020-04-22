مستندات| تفاصيل تبرع منير لمركز أورام أسوان بنصف مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد النائب ياسين عبدالصبور، نائب دائرة نصر النوبة، أن الفنان محمد منير كعادته فور علمه بالمبادرة التي تحمل شعار "معا فى الخير.. نعمل من أجل بلدنا وأهالينا بالنوبة وأسوان" رحب بالدعم موجها تبرعه إلى مركز أورام أسوان، موضحا أنه ليست المرة الأولى، التي يقوم بها الفنان الكبير بذلك.

وقال ياسين في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "بمجرد عرض المبادرة عليه، رحب الفنان محمد منير بالمشاركة، ووقرر توجيه قيمة التبرع إلى مركز أورام أسوان، وهذا ليس بجديد عليه فهو عاشقا لأسوان وأهلها".

وأضاف النائب أن محمد منير صاحب دور رائد فى المساعدات الخيرية والإنسانية ، وكثيرا ما شاركهم في عدة مبادرات لكن دون ترويج لذلك.

وبعث مركز أورام أسوان رسالة إلى الفنان محمد منير، جاء نصه كالتالي، خطاب شكر وتقدير للفنان الكبير محمد منير "ابن النوبة البار": يتقدم مركز أورام أسوان، بخالص الشكر والتقدير لتعاون سيادتكم الموقر للخدمات المقدمه بالمركز، وتبرعكم الكريم بمبلغ وقدره 500000 جنيه، وتم شراء التالي جهاز تخدير متوافق ليعمل في غرفة جهاز الرنين المغناطيسي، ومنظار حنجرة ليتوافق مع جهاز الرنين المغناطيسي، جهاز قياس نسبة الأكسجين بالدم، وعلى ماسبق فان إدارة المركز تتقدم بخالص الشكر والتقدير لما تقدموه في خدمة مرضى الأورام في أسوان، جزاكم الله كل الخير دائما ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير".