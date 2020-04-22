"رمضان أخطأ ودينا الشربيني عندها مشكلة".. ماذا قال طارق الشناوي عن نجوم المسلسلات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق الناقد الفني طارق الشناوي على عدد من المسلسلات، المقرر عرضها في دراما رمضان 2020، خلال مداخلته في برنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي قناة العربية الحدث.

وقال الشناوي عن مسلسل "فرصة تانية"، لياسمين صبري، إنه فرصة ثانية لها بالفعل، وعليه أن يثبت نجوميتها أو إلغائها: "هو فرصة تانية لياسمين للي بيراهن على نجوميتها كبطلة العمل، دايما المسلسل التاني هو اللي بيأكد النجومية أو يلغيها يعني لو نجحت العام الماضي واقتربت من الناس بقدر، فالمسلسل التاني هو اللي يحدد فهو فرصة تانية فعلا لياسمين".

مسلسل "فرصة تانية"، بطولة هبة مجدي وأحمد مجدي وآيتن عامر ومحمود البزاوي ودياب وإدوارد ونهال عنبر، المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي.

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كما تحدث الناقد الكبير، عن مسلسل "لعبة النسيان"، لدينا الشربيني، وتحديدًا أزمة انسحاب مخرج العمل هاني خليفة، في الحقات الأخيرة، قائلًا: "واضح إن هاني خليفة عمل شغل كتير، وأحمد شفيق بيكمل بعده، أتمنى إنه ميتكررش، لأن ده حصل مرتين، المرة الأولى كانت في زي الشمس مع كاملة أبو ذكري، فاعتقد إنه فيه مشكلة ما عندها في علاقتها بالمخرج، قد يكون التوتر، من اقتراب ساعة الصفر، كل حد بيفكر إن التاني ميبقاش جاهز، هاني كمان مدقق أوي وكاملة، التفاصيل دي كثيرة وبتحصل بالذات في رمضان، فما بالك في وجود كورونا".

وأكد "الشناوي"، أن مسلسل دينا السابق "زي الشمس" حقق نجاحًا ملحوظًا، فيجب أن يحقق المسلسل الحالي نجاحًُا أكبر قائلًا: "رهان صعب بس مش مستحيل".

كما تطرق "الشناوي"، لمسلسل "البرنس"، لمحمد رمضان، وانتقد الفيديو الجماعي الذي نشره الأخير وظهر فيه مع فريق العمل، في مشهد متزاحم دون مراعاة للإجراءات الاحترازية، التي تتخدها الدولة للحد من تفسي فيروس "كورونا"، قائلًا: "محمد رمضان عليه واجب اجتماعي مش عارف ليه مبيأدهوش، أنا ضد وقف المسلسلات ولكن إزاي يعمل لقطة جماعية والناس متقاربة خطأ رهيب منه وغلطة كبيرة منه ولا يجوز وينبغي أن يكون هناك جهة تحاسبه على ده".

كما تحدث عن تعاون رمضان مع المخرج محمد سامي بعد آخر تعاون في رمضان 2016 بمسلسل الأسطورة، قائلا: "لقاء رمضان مع محمد سامي هل سيحققا النجاح الماضي اللي حققوه 2016 في الأسطورة؟ ده سؤال مهم هيجاوب عليه الحلقات لما نشوفها".