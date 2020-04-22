نجم "هاري بوتر" توم فيلتون يعزل نفسه مع كلبه في كاليفورنيا للنجاة من كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أبريل 2020 01:44 صباحاً - لا أحد ممن شاهد كامل سلسلة أفلام هاري بوتر"الساحر الصغير" لمؤلفته جي كي رولينغ ممكن أن ينسى شخصية "دراكو مالفوي" منافس هاري بوتر اللدود في مدرسة السحرة، والذي أداها ببراعة الممثل الشاب توم فيلتون "32 عاماً" الذي كبر ونضج اليوم حتى نكاد لا نعرفه.

وكآلاف المشاهير يعزل الممثل توم فيلتون نفسه ملتزماً الحجر المنزلي لحماية نفسه من جائحة فيروس كورونا المتفشية في كافة دول العالم برفقة كلبه الأليف المفضل في "بالم سبرينجز" بولاية كاليفورنيا الأمريكية .

نشر توم فيلتون أمس الأثنين صورة له بالأبيض والأسود عبر حسابه الشخصي الرسمي "أنستقرام"،وأثارت صورته هذه جدلاً كبيراً ،والسبب هو اعتبار معجباته بأنها صورة مميزة، تظهره بشكل جذاب وعفوي للغاية مع أنه أخفى وجهه



وراء الكاميرا، وشجعت هذه الصورة معجباته على مغازلته حتى وصل الأمر بإحداهن إلى طلب الزواج منه.

إحدى المعجبات طلبت الزواج منه

وادعى زميله الممثل روبرت جرينت الذي شارك أيضاً بسلسلة أفلام هاري بوتر،بأنه كان يوجد شرارة روحية ورومانسية سرية في الكواليس بين توم فيلتون وإيما واتسون "30 عاماً" بطلة سلسلة أفلام "هاري بوتر" رغم أنهما كانا بحكم دوريهما أعداء بعضهما بعضاً في الأحداث، قائلاً:"كان دائماً هناك الكثير من الرومانسية والمرح،ربما لأننا كنا بعد صغاراً ويافعين".



وأشاد توم فيلتون مؤخراً بزميلته السابقة إيما واتسون بدردشة صحفية مع "ديلي ميل أونلاين" ،ووصفها بأنها ممثلة شابة وجميلة لدرجة لا توصف ولا تصدق.



ويعيش توم فيلتون بجانب زميلته السابقة إيما واتسون في لوس أنجلوس ،ويلتقيان بعضهما صدفة في غالب الأحيان،وهذا أمر يسعد توم فيلتون جداً.

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