صور.. إيساف ينتهي من تسجيل فرصة نرجع



انتهي الفنان إيساف من تسجيل صوته في دويتو فرصة نرجع مع الفنانة باسكال مشعلاني. ويعد هذا الكليب هو الأول الذي يجمع بين باسكال مشعلاني وإيساف. Advertisements يذكر أن كليب فرصة نرجع، من كلمات الشاعر رمضان محمد، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع موسيقي مو الشاعر، وإشراف فني أحمد حسني، وإخراج هنا حافظ. كلمات الشاعر رمضان محمد، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع موسيقي مو الشاعر، وإشراف فني أحمد حسني، وإخراج هنا حافظ.

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