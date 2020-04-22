فيديو.. الجن والعفاريت سلاح فيفي عبده في مواجهة زينة

بدأت الحلقة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب الفنانة زينة إلى فيلا فيفي عبده التي يقام بها المقلب، وقبل دخولها يحاول حارس الفيلا، التسبب في إصابتها بالذعر.



وتدخل زينة إلي الفيلا وتحدث انفجارات تخيفها فتحاول فيفي عبده وضيفتها تهدئة زينة وتجلس لتتحدث معه ثم تحدث الانفجارات مجدداً، لإخافة زينة، وتدخل الخادمة لتخيفها

هي الأخري بلهجة غريبة أقرب لحديث الدجالين في الأفلام فتسقط زينة وتصاب في قدمها.

وخلال الحلقة تظهر سيدة تدعي أنها ممسوسة من الجان فتفزع زينة وتحاول الهرب فتفتعل فيفي خلاف مع زينة ويظهر دخان كثيف وتقوم هذه السيدة بمهاجمة زينة وهي تردد

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لهجتها الغريبة وتدعي فيفي أنها فقدت الوعي وتحاول زينة مساعدتها ولكنها تكتشف في النهاية أنها ضحية مقلب فيفي عبده.

يذكر أن برنامج خلي بالك من فيفي تقديم الفنانة فيفي عبده، وهو برنامج مقالب حيث يتم استضافة بعض نجوم الفن والرياضة والإعلام، وهو عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.

شاهد الحلقة من هنا