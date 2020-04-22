فاجأت الصفحة الرسمية للنجم العالمي مايكل جاكسون، عن نشر فيديو بث مباشر لجاكسون، مما تعجب الجمهور. وكان الفنان سيرجو كورتيس شبيه جاكسون هو من بالبث المباشر، حيث أدى بعد حركات مايكل الشهيرة وطريقة كلامه، بالإضافة بعض الموسيقى البلاي باك لأشهر أغاني مايكل جاكسون. أدى بعد حركات مايكل الشهيرة وطريقة كلامه، بالإضافة بعض الموسيقى البلاي باك لأشهر أغاني مايكل جاكسون. يذكر أن النجم العالمي مايكل جاكسون قدم العديد من الألبومات والأغاني، التي تربعت على عرش القمة حتي يومنا هذا ومن أبرزهم: beat it، smooth criminal، billie jean، balck or white، thriller، u rock my world، blood on dance floor.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد 11 عامًا من وفاته .. مايكل جاكسون يعود من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.