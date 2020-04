بعد 11 عامًا من وفاته .. مايكل جاكسون يعود من جديد

فاجأت الصفحة الرسمية للنجم العالمي مايكل جاكسون، عن نشر فيديو بث مباشر لجاكسون، مما تعجب الجمهور.

وكان الفنان سيرجو كورتيس شبيه جاكسون هو من بالبث المباشر، حيث

أدى بعد حركات مايكل الشهيرة وطريقة كلامه، بالإضافة بعض الموسيقى البلاي باك لأشهر أغاني مايكل جاكسون.

يذكر أن النجم العالمي مايكل جاكسون قدم العديد من الألبومات والأغاني، التي تربعت على عرش القمة حتي يومنا هذا ومن أبرزهم: beat it، smooth criminal، billie jean، balck or white، thriller، u rock my world، blood on dance floor.