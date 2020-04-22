بعد عودته لـ كايلي جينر..ترافيس سكوت يكشف عن اغنية جديدة

ميرنا وليد - بيروت - افادت وسائل اعلام عالمية ان النجم العالمي ​ترافيس سكوت​ سيكشف يوم الخميس المقبل عن اغنية جديدة، وذلك في حدث فورتنايت المباشر.

الجدير ذكره ان ترافيس سكوت وحبيبته السابقة نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر عملا معًا مؤخرا لحلّ خلافاتهما وإصلاح الوضع بينهما لإعادة علاقتهما العاطفية كما في السابق، خصوصا وأن كايلي كانت قد بدأت بمواعدة رجال آخرين، ومنهم النجم دريك في شهر تشرين الثاني الماضي، ما اثار غيرة كبيرة عند ترافيس سكوت، و حاليا قد عادت المياه الى مجاريها بين الثنائي.

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