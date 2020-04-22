مصر ترسل مساعدات طبية الى الولايات المتحدة بتوجيه من السيسي.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2020 12:57 صباحاً - وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة لمواجهة أزمة فيروس كورونا. ونشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، فيديو للحظة تحميل المساعدات الطبية على متن الطائرة العسكرية المصرية، وتوجهها نحو الولايات المتحدة الأمريكية. وكان مسؤول أمريكي قد قال إنه من المقرر أن تهبط في مطار دالاس الدولي اليوم الثلاثاء، طائرة عسكرية مصرية من طراز C-130 محملة بالإمدادات الطبية.

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