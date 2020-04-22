تراند اليوم : حمدي الميرغني يهنئ ويزو بعيد ميلادها : كل سنة وأنتي طيبة ياقنبلة الضحك

نشر الفنان حمدى المرغنى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام ” صورة جديدة بصحبة الفنانة ويزو لتهنئتها بعيد ميلادها .

وعلق الفنان حمدي المرغنى على الصورة قائلا :” كل سنه وانتي طيبه ياويزوووو ياقنبلة الضحك ويارب تبقي سنه حلوه عليكي @wezawizo”.

ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

بحبك يحمدي ولله , كل سنة وانتوا ياطيبين يا اللى بتضحكونااااا , احلى ناس فى الدنيا .

يذكر ان اخر اعمال حمدى الميرغنى مسلسل اتنين في الصندوق من إنتاج سنة 2020، إخراج محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، بطولة محمد أسامة (أوس أوس)، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار ، محمود الشرقاوي، وياسر الطوبجي.