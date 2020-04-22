تراند اليوم : تعرف علي.. العمل الأقرب لقلب إنجي وجدان – صورة

كشفت الفنانة إنجي وجدان عن أكثر الأعمال الفنية التى قامت بالمشاركة فيها قربا لقلبها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت انجى صور لبوسترات عدد من الأعمال التى شاركت فيها واعتبرتها أكثر تميزا بالنسبة لها.

وعلقت إنجي وجدان قائلة: “اكتر أعمال قريبة لقلبي، أول مسلسل ليا تامر وشوقية، أول فيلم ليا اتش دبور، وأول مسلسل بطولتي طلعت روحي، وتابعت:” بحب طبعا باقي أعمالي لكن دول أقرب حاجة لقلبي، واللى غيروا في حياتي المهنية “.

كانت إنجى وجدان شاركت في حملة توعية الجمهور بضرورة البقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا عبر هاشتاج “خليك بالبيت انتي جميلة زي مانتي”.

جدير بالذكر أن آخر مشاركات إنجي وجدان الفنية كانت في مسلسل “وش تانى” مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمى ومحمد لطفى ومنة فضالى.