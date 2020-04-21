صور: هيفاء وهبي تطل بالبيجاما في مقابلة تلفزيونية



حلت الفنانة هيفاء وهبي ضيفة على برنامج " منا وجر" من منزلها، حيث ظهرت ببيجاما زهرية اللون ولوك بسيط.

البرنامج حاور هيفاء وسألها اسئلة بسيطة مثل " لو خيرت بين تقبيل شخص اكل ثوم وآخر أكل بصل من تختارين؟". و" بين القطايف وكلبتك قطايف لمن تشتاقين اكثر؟". Advertisements

هيفاء اعترضت على نوعية الأسئلة كذلك جمهورها الذي أعرب عن سخطه من نوعية الأسئلة، رغم أن الحلقة أعد لها منذ أسبوع، وكان الجمهور ينتظر أن تتحدث اكثر من مسلسلها " أسود فاتح" الذي خرج من السباق الدرامي في اللحظات الاخيرة. وقد اعربت هيفاء عن حزنها وقالت ان تأخر التصوير ووجود ممثلين في مصر مع اقفال المطار حال دون اتمام المسلسل.

وقالت انها تقضي الحجر المنزلي مع والدتها وشقيقتها؛ كما اثنت على جهود لبنان في احتواء ازمة كورونا بسبب جهود القيمين على الملف الصحي والتزام اللبنانيين بالحجر الصحي.

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