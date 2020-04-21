هل أصيبت يسرا اللوزي بفيروس كورونا؟

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أعلنت الفنانة يسرا اللوزي عن إصابتها بأحد الأمراض، وذلك من خلال صورة قامت بنشرها عبر حسابها الشخصي علي موقع الفيديو والصور إنستقرام، ظهرت من خلالها وهي ترتدي كمامة، مؤكده علي أن هذا الشكل ما تكون عليه عندما تذهب لطبيبها .
تلقت يسرا اللوزي الكثير من التعليقات علي الصور التي نشرتها وتفاعل معها الكثيرون من محبيها وزملائها بالوسط الفني وتمنوا لها الشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة الصحية،وتسائل البعض إن كانت قد أصيبت بكورونا لكن مصادر مقربة منها نفت الامر مؤكدين أنها مجرد أزمة صحية عادية.. كما حرص البعض من متابعيها علي معرفة تفاصيل حالتها الصحية ولكنها لم تقم بالرد علي أي منهم.
يشار إلي أن الفنانة يسرا اللوزي قد شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل أطمني الذي قام ببطولته أحمد حاتم وشيرين ومحمد طعيمة وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن وهو مسلسل ينتمي لنوعية الأاعمال الطويلة وعرض علي أحد المنصات الإلكترونية وناقشوا من خلاله مجموعة كبيرة من القضايا المجتمعية التي تعاني منها الأسر المصرية والعربية .
وستغيب يسرا اللوزي عن الدراما الرمضاني هذا العام بعد أن حققت نجاحا كبيرا العام الماضي بعد أن شاركت الفنان أمير كرارة في مسلسله الشهير كلبش وكان أحد الشخصيات المحوارية في العمل .
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