صابرين تثير الجدل من جديد.. تصوير مسلسلات رمضان في زمن الكورونا جهاد !

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع مصور من برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا الذي يقوم بتقديمه كل من منى عبدالغني ومفيدة شيحة وسهير جوده، حيث أجرت الفنانة صابرين مداخلة معهم بالبرنامج لتتحدث عن مسلسلها الجديد ليالينا التي ستخوض به الموسم الرمضاني المقبل بجانب مجموعة من نجوم الدراما من بينهم خالد الصاوي وإياد نصار وغاده عادل .

وقالت صابرين أن تواجد الفنانين في مواقع التصوير حاليا بمثابة الجهاد، وأشار إلي إنها التزمت بحظر التجوال في منزلها لمدة 14 يوما وبعد ذلك بدأت في النزول لاستكمال تصوير مسلسلها الذي سيطرح بالفضائيات خلال الأيام المقبلة، موضحة ان الجميع أضطر للنزول من منزله لاستكمال عمله، وان أهم ما كان يشغلها الكثيرين المتواجدين بالعمل الذين سيعود عليهم ضررا كبيرا إذا توقفت عن التصوير، وأن الغرض لم يكن ماديا تمام وان الامر مجرد معنوي فقط .

وتابعت أن نزولها لمواقع التصوير يشكل عليها خطرا كبيرا وعلي أسرتها، ووجهت رسالة لجمهورها ومحبيها وتوجهت لهم بالشكر وقالت إنها بذلت أقصي ما بوسعها لكي يرضى الجمهور عنها في مسلسلها الجديد، وتمنت أن يحقق نجاحا كبيرا .

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