هذا ما ينتظركم في "اولاد آدم" لماغي بو غصن ومكسيم خليل في شهر رمضان



لا يزال تصوير مسلسل " اولاد آدم" مستمراً وسيستمر إلى الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك.



المسلسل الذي يلعب دور البطولة فيه كل من ماغي بو غصن ومكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب ودانييلا رحمة، سيعرض في شهر رمضان على شاشة MTV وعلى منصة شاهد التابعة لمجموعة MBC.



المسلسل يحاكي قصص شخصيات، تعيش نمطين مختلفين من الحياة.



كل الشخصيات تنتمي لبيئتين متناقضتين بطبيعتهما الاجتماعية والإنسانية والحياتية، فنعيش مع عالمين مختلفين متضادين ومتشابهين بنفس الدرجة.



يتقاطع العالمان في نقطة اتفاق جوهرية، تجزم أننا كلنا خطاؤون، كل بدرجة وبطريقة. كلنا أولاد آدم، نرتكب ردود فعل مختلفة أمام ضغوطات المجتمع والحياة التي نرزح تحتها.

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قاضية (ماغي بو غصن) متزوجة من إعلاميّ (مكسيم خليل) تواجهها كل الضغوطات الاجتماعية والسياسية في عملها، عند إصرارها على اتباع أصول مهنتها، إلى جانب اكتشافها لجوانب خفية في حياة أقرب المقربين منها، ما يغير حياتها رأساً على عقب.



أما مكسيم فيقدم شخصية غريبة الأطوار، أو بمعنى آخر، تتمتع بازدواجية غريبة ومخيفة، يحكي ويعكس ظاهرياً ما لا يعيشه ويتصرفه. أسرار كثيرة تحيط به، ستتكشف تباعاً وستشكل مفاجأة لكل شخصيات العمل المرتبطة به.



على صعيد آخر، نشال (قيس الشيخ نجيب) يلتقي براقصة (دانييلا رحمة) فيعيشان تجربة حب غريبة من نوعها، ويقودهما قدرهما إلى حدث مفصليّ في حياتهما يعرضهما لخطر ومواجهة من النوع القاسي والخطير، فهل سيتمكنان من مواجهة قدرهما، أم سيقعان ضحية أسلوب حياتهما؟



ويؤكد صناع العمل أن في العمل شخصيات أخرى لها عوالمها وقصصها وأسرارها التي تلامس وتحاكي قضايا نمر بها وتمر بنا، وحكايات حصلت معنا وسمعنا عنها، تشبهنا وتشبه محيطنا، وتشبه واقعنا بنسب مختلفة.



المسلسل قصة رامي كوسا وإخراج الليث حجو.