لجين عمران: نادمة على عمليات التجميل وهذه حقيقة زواجي من رجل إماراتي

أعربت الإعلامية السعودية لجين عمران عن ندمها الشديد لخضوعها لعمليات التجميل؛ موضحة أنها قامت مؤخراً بإزالة الفيلر بالكامل من وجهها، وهو ما جعلها تشبه شقيقتها الفنانة أسيل عمران؛ مشيرةً إلى أنها وجهت اللوم لكل من حولها لعدم مصارحتها بأن شكلها كان سيئاً بالفيلر.

وقالت لجين: «أنا مو ضد عمليات التجميل، وسبق وأن لجأت لها، لكن تعلمت مؤخراً إيه الشيء اللي أحتاجه وإيه المبالغ فيه.. يعني أنا لما شيلت الفيلر ورجعت لطبيعتي، ارتحت نفسياً وعرفت أنه مش كل شي ينزل في موضة التجميل أعمله».

وتابعت: «أنا شغلي في برنامج صباح الخير يا عرب، كنت بقابل أطباء تجميل كتير، كل واحد كان يبغي يقوم معي بالواجب، كان على حساب وجهي.. ولكن اتعلمت إنه المجاملة لا بد أن تكون لها حدود، وأنا مؤخراً ما بقيت بجامل أحد».

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أما عن سبب التزامها الصمت وعدم تعليقها على موضوع زواجها من رجل أعمال إماراتي، قالت: «ياما زوجوني مرة سعودي ومرة إماراتي وجنسيات تانية، وكل يوم يقولوا شيء وبتشوف بأي جنسية أنا ما عندي مشكلة.. بس وصل الموضوع أنهم يزوجوني ويطلقوني كل يوم، خليهم يستمروا، زوجوني من شخصيات معروفة فنياً وسياسياً ورموز، وأنا حطيت خط أحمر إني ما أتكلم عن حياتي الشخصية وتحديداً فيما يخص اتزوجت أو ما اتزوجت».

وكان قد انتشرت مؤخراً بعض الأنباء عن زواج الإعلامية السعودية من رجل أعمال إماراتي بارز، وما عزّز تلك الأنباء، انتشار فيديو يجمعها بإحدى صديقاتها، والتي تبارك لها على البرنامج، ومن ثم ألمحت لوجود خبر سار آخر في حياة عمران؛ معلنة أنه سيتم الكشف عنه لاحقاً.

وبدت عمران في الفيديو سعيدة، ومؤكدة من خلال ابتسامتها وجود خبر آخر، وهو الأمر الذي جعل الأنباء المنتشرة عن زواجها من رجل أعمال إماراتي شبه أكيدة.

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