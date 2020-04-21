باسل خياط وعابد فهد يخوضان المنافسة في رمضان بنصف مسلسل

أعلنت شركة I See Media انها انتهت خلال اليومين الماضيين من تصوير الجزء الأوّل من مُسلسلي "الساحر" للممثلين عابد فهد وستيفاني صليبا والنحّات" للمثل باسل خياط، الذين تمّ تصويرهما في بيروت، بعد أن كان قد تمّ تجميد التصوير بسبب فايروس كورونا وذلك حفاظاً على صحّة الفنّانين وطاقم العمل.



وكانت الشركة قد إستأنفت التصوير مُجدّداً بإذن خاص مُراعيةً الشروط التي سمحت بها الجهات الرسميّة في لبنان، وأنهت التصوير بعد أن إرتأى رئيس مجلس إدارة الشركة المُنتج إياد الخزوز الإكتفاء بجزء أوّل من كلّ عمل في الوقت الراهن حتى لا تتأثر جودة المادّة المُقدّمة بالظروف الراهنة.



تجدر الإشارة أنّه تمّ التنسيق مع كتّاب العملين على نهاية منطقيّة ومدروسة لكلّ من الجزئين على أن يتمّ إستكمال تصوير الحلقات المُتبقّية عند تحسّن الأجواء العامّة لتُعرض في وقت لاحق.



وتوجّهت شركة I See Media بالشكر للدولة اللبنانيّة وكلّ الوزارات المُختصّة والجهات المعنيّة التي سمحت بإستكمال التصوير ضمن صيغة مُناسبة وشروط صحيّة مُلائمة بهدف إنقاذ الموسم الرمضانيّ. هذا، ونوّهت الشركة بجهود النجوم وكلّ طاقم العمل في لبنان الذين بذلوا مجهوداً كبيراً للبقاء على الخارطة خلال شهر رمضان المُبارك .



وعليه تخوض الشركة السباق الدرامي بمسلسلي من 15 حلقة، ولم يعرف ما اذا كانا سيعرضان في توقيت واحد، او تباعا في النصف الاول والثاني من شهر رمضان.

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