السعودية تعلن أوقاتا جديدة للتجول خلال رمضان

أعلنت السعودية، الثلاثاء، تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول خلال شهر رمضان المبارك ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، لم تسمه، أنه إلحاقا لما سبق إعلانه عن تحديد الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية في المناطق والمدن كافة، فقد تقرر تعديل الأوقات خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف: "يكون السماح بالتجول في جميع المناطق والمدن، التي لا تخضع لتعليمات منع التجول فيها على مدار اليوم، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة عصرا".

وحول سكان المدن والمحافظات التي يمنع التجول فيها على مدار الساعة، أوضح أنه يسمح لهم بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط مثل الرعاية الصحية والتموين من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءً.

وأكد أن ذلك يجب أن يكون "داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه وقصر التنقل بالسيارات على شخص واحد، بالإضافة إلى قائد المركبة".

Advertisements

وأشار إلى "استمرار منع سكان الأحياء السكنية التي تخضع للعزل الصحي التام من الخروج من منازلهم على مدار الساعة".

وأوضح أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة في مواجهة جائحة "كورونا" حفاظا على الصحة العامة.

واتخذت السعودية إجراءات وقائية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد؛ منها حظر التجول ببعض المدن وإيقاف الرحلات الجوية الدولية والداخلية وتعليق الدراسة وإيقاف وسائل النقل العام ومنح إجازة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، ومنع التجمعات والفعاليات ومنع صلاة الجماعة والجمعة في المساجد.

واليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11631 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي حول تطورات فيروس كورونا، إن المملكة سجلت 5 وفيات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 109 حالات، مشيرا إلى تسجيل 150 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين في البلاد إلى 1640.