ساعات الصوم في رمضان 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحل شهر رمضان المبارك هذا العام، لتغير بركة الشهر الفضيل روتين الشعوب العربية حول العالم. وفي كل عام يتغير موعد الإفطار بحسب الموقع الفلكي لكل دولة عربية أو أوروبية، حيث تترواح ساعات الصيام ما بين 10 ساعات وأكثر من 20 ساعة في بعض الدول باختلاف الموقع الجغرافي لمدن العالم. في تقرير "العين الإخبارية" نستعرض ساعات صوم الناس في مختلف المدن العربية والدولية لعام 2020.

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