العين الإخباريةالثلاثاء 2020/4/21 11:19 م بتوقيت أبوظبي
قال المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري، الثلاثاء، إن هجمات المليشيات الإرهابية على مدينة ترهونة فشلت.
وأضاف المسماري، في لقاء تلفزيوني، أن القوات الليبية كبدت المليشيات الإرهابية خسائر فادحة خلال المواجهات.
وأشار خلال حديثه إلى أن تركيا تجند الشباب من مخيمات اللاجئين السوريين إجباريا وترسلهم إلى الأراضي الليبية.
وتابع أنه منذ يناير/كانون الثاني الماضي، تم رصد وصول أسلحة ثقيلة وضباط وعناصر مخابرات ومرتزقة أجانب من تركيا إلى أراضينا.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن، الإثنين، ارتفاع قتلى المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 199 قتيلا، مؤكدا استمرار تركيا في إرسال المتطرفين غير عابئة بالقرارات الدولية.
وكشف عن مقتل 9 من المرتزقة الأتراك خلال معارك مع الجيش الوطني الليبي على عدة محاور تشهد معارك عنيفة، بينها حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب المطار ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى.
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