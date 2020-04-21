ياسمين صبري تهنئ جمهورها بحلول شهر رمضان

حرصت الفنانة ياسمين صبري، على تهنئة جمهورها، عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بحلول شهر رمضان الكريم.

ونشرت ياسمين مقطع فيديو وعلقت قائلة "رمضان كريم".

يذكر أن ياسمين صبرى تزوجت من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الجمعة الماضي، فى أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين.

وسيطرت على أجواء الاحتفال العائلى حالة من الهدوء والبساطة، مع قلة الحضور واختصاره فى المقربين عائليا من العروسين، مراعاة للظروف الحالية وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى ترشيد التجمعات تحسبا لانتشار فيروس كورونا.

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