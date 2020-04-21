شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان: أول رمضان من 8 سنين معنديش مسلسل.. هقضيه عبادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان مصطفى شعبان، أنه سيقضى رمضان هذا العام فى العبادة ومتابعة الأعمال الدرامية، خاصة أنها المرة الأولى التى يغيب فيها عن السباق الرمضانى منذ ثمانية أعوام، متمنيا أن يكوم شهر رمضان كريم على الجميع، وأن الله يلطف ببلادنا فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا.

وكتب شعبان، عبر حسابه على تويتر: "رمضان كريم عليكم وعلينا كلنا إن شاء الله، ربنا يتقبل منا صالح الأعمال ويلطف بينا وبلدنا والإنسانية كلها".

وتابع شعبان: "ده يمكن أول رمضان من 8 سنيين ماعنديش مسلسل، رمضان بالنسبة ليا هايكون عباده ومتابعة بعض الأعمال الدرامية ونتناقش فيها".





ومن ناحية أخرى أجل مصطفى شعبان مسلسله “حتى لا يطير الدخان" المأخوذة عن رائعة الروائى الكبير إحسان عبد القدوس لما بعد رمضان والمسلسل يكتبه الدكتور مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، رغم البدء فى عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين وانضمام كلاً من ريهام عبد الغفور وحسين فهمى وسمر مرسى.

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ويغيب مصطفى شعبان عن الدراما رمضان المقبل للمرة الأولى منذ 8 سنوات، حيث يعد شعبان أبرز النجوم الذين يتواجدون فى الدراما الرمضانية بشكل سنوى، وقدم فى السنوات الماضية مسلسلات "أبو جبل" عام 2019، "أيوب" عام 2018 مع المخرج أحمد صالح، "اللهم إنى صائم" عام 2017 إخراج أكرم فريد.

إضافة إلى مسلسلات "أبو البنات" عام 2016 إخراج رؤوف عبد العزيز، و"مولانا العاشق" عام 2015 إخراج عثمان أبو لبن، و"دكتور أمراض نساء" عام 2014 إخراج محمد النقلى، و"مزاج الخير" عام 2013، و"الزوجة الرابعة" عام 2012 إخراج مجدى الهوارى.