شكرا لقرائتكم خبر عن من دولاب الذكريات.. درة فى أحضان والدتها فى صورة أبيض × أسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة درة متابعيها وجمهورها بصورة من دولاب الذكريات، مع والدتها عبر الاستوري الخاص بها بحسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وظهرت درة في الصورة وهي تختضن والدتها على أريكة داخل منزلهما، وجاءت الصورة بالأبيض والأسود، وتظهر فيها في فترة المراهقة، لستعيد ذكرياتها مع والدتها.



درة مع والدتها

وفي تصريحات للنجمة منذ أيام، قالت إن مبررات العاملين فى المنظومة الطبية تجاه فيلم "يوم وليلة" له كل التقدير والاحترام، مشددة على أن دورها فى الفيلم لا يسىء للممرضات مطلقاً ودور الفن أن يقدم السلبيات والإيجابيات، مشددة على أن العمل نفذ من عامين وطرح فى دور العرض، ولكن نزوله على يوتيوب فى الوقت الراهن ليس من مسئولية الفنان أو الممثل، وتابعت: "أنتم فوق رأسنا من فوق وبنقدركم وبنحترمكم جداً.. ولازم نبطل نغضب من الحاجات دى.. أى مهنة فيها ده وده".

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وأضافت درة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن ملائكة الرحمة والجيش الأبيض لهم منا كل التقدير والاحترام، موضحة أن الممثل دوره يؤدى شخصية من وحى المؤلف، وتابعت: "احنا مش مسئولين عن توقيت نزول الفيلم على يوتيوب".

وأكدت الفنانة درة أن هناك أعمالا فنية كثيرة طرحت فى السابق وتناولت العاملين بالمنظومة الصحية، ولا بد أن نبتعد عن فكرة التعميم كون الجيش الأبيض معروف بتضحياته حتى قبل أزمة كورونا، وتابعت: "دورى فى الفيلم يعبر عن سيدة تعول طفلين ومعدومة وفقيرة جداً، تجعلها تفعل أشياء خطأ من أجل أن تنفق على أسرتها".

وكانت آخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرين من النجوم، ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، خاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.

وعرض لدرة مؤخراً مسلسل "بلا دليل" على قناة cbc من 45 حلقة وشارك في بطولته خالد سليم وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي ونيقولا معوض وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين تأليف انجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي.