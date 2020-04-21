شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يشارك بصورة جديدة من كواليس تصوير أوبريت "أنت أقوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم تامر حسني متابعيه وجمهوره بصورة جديدة له من كواليس تصوير أوبريت "أنت أقوى"، الذي طرح منذ أيام، بمشاركة عمالقة الغناء في مصر والوطن العربي، لبث رسالة تضامن مع الإنسانية ومصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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ويشارك فى غناء أوبريت "انت أقوى" الكينج محمد منير، نجم الجيل تامر حسنى، الديفا سميرة سعيد، النجم صابر الرباعى، النجم وائل جسار، النجمة كارول سماحة، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدى، إخراج الكليب لطارق العريان.

وتقول كلمات الأوبريت: كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود.. كل لحظة خير يعدى فى القلوب ولا الورود.. هى نور الإنسانية اللى بتعدى الحدود.. أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة".





تفاصيل الكليب كشف عنها مدحت العدل وقال فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن أوبريت "أنت أقوى" رسالة مصر إلى الإنسانية، و يشارك فى تصويره عدد من الأطباء والممرضات، وسوف يعرض فى جميع القنوات فى نفس الوقت، موضحا أن العمل يتم التحضير له منذ عدة أيام، وسيخرج بشكل يليق بأن يكون رسالة مصر للإنسانية.

كما كشف العدل عن كواليس مشاركة الكينج محمد منير، قائلاً "قمنا بتقسيم أنفسنا لفريق عمل للتواصل مع الفنانين وكان من نصيبى إنى أكلم محمد منير وده من حظى السعيد لأنه عشرة عمرى"، كاشفاً أنه منذ الوهلة الأولى لمهاتفته للكينج محمد منير قال لى "أنا معاكم"، رغم أنه لم يشارك فى أوبريتات جماعية لكنه قرر فوراً بلا تردد المشاركة.