شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى يرد حول تفضيله بين عادل إمام أم محمود عبد العزيز فى رأفت الهجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الفنان نبيل الحلفاوى على سؤال أحد متابعيه حول تفضيله أداء دور مسلسل رأفت الهجان الفنان عادل إمام أم محمود عبد العزيز، موضحا أنه بعد أدائهم لم يتخيل أحدا منهما مكان الآخر.

وقال الفنان نبيل الحلفاوى، عبر حسابه بموقع تويتر: "لو على الشكل والتكوين الجسماني للشخصيات الحقيقية.. عادل كان الأقرب للهجان ومحمود كان الأقرب للشوان لكن بعد اللي شفناه.. متخيلش حد منهم مكان التاني".



نبيل الحلفاوى

يشارأن الفنان نبيل الحلفاوى يشارك ضمن فريق عمل مسلسل "القاهرة كابول" بقيادة المخرج حسام على، والذى يشهد عودة خالد الصاوى للدراما، بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "هى ودافنشى" مع النجمة ليلى علوى عام 2016.

ويعد "القاهرة كابول" التعاون الثانى بين النجم فتحى عبد الوهاب والمخرج حسام على، حيث قدما سوياً مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وعرض فى شهر رمضان الماضى محققاً نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى، ومراد مكرم، وثراء جبيل، وهاجر الشرنوبى، وأخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإنتاج سينرجى.