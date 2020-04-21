شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد وفيق أثناء تصوير مسلسل "النهاية" فى مدينة السلط بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان أحمد وفيق، تصوير مشاهده فى المسلسل الجديد "النهاية" مع النجم يوسف يوسف الشريف، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2020.

ونشر وفيق، عبر حسابه على إنستجرام، صورة مع المخرج ياسر سامى، من كواليس تصوير المسلسل فى مدينة السلط بالمملكة الأردنية.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه على شبكة قنوات ON ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، ويعد من الأعمال المرتقبة لاسيما وأنه جديد على الدراما وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمى.