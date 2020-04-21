شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى وياسمين رئيس ينتهيان من تصوير فيلم "الحارث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى أبطال فيلم "الحارث" من تصوير آخر مشاهد العمل، أمس الاثنين، وذلك بعد فترة من انطلاق التصوير حيث شهد العمل عدة توقفات بسبب الظروف التي تمر بها مصر إضافة إلى انشغال عدد من الفنانين المشاركين فيه بأعمال أخرى في، ليتم استئناف التصوير مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في الأسبوعين الماضين وتم الانتهاء من آخر المشاهد.

فيلم الحارث" بطولة أحمد الفيشاوى وياسمين رئيس وعمرو عبد الجليل وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلى الطيب وإخراج محمد نادر في أولى تحاربه الاخراجية في الأعمال الروائية الطويلة، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض ويجسد أحمد الفيشاوى شخصية صحفى متزوج من ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان.



احمد الفيشاوى

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وفى سياق آخر ينتظز أحمد الفيشاوى طرح فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" الذى انتهى من تصويره منذ فترة، والعمل قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى، وهو بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.

أما ياسمين رئيس فعرض لها مؤخراً فيلم "لص بغداد" والذى انطلق في دور العرض يوم 22 يناير الماضى، وتشارك في بطولته إلى جانب محمد امام وفتحى عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن "توتا" وأمينة خليل وأحمد العوضى وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة سينرجى، كما ترتبط بتصوير فيلم جديد بعنوان "جارة القمر" مع زوجها المخرج هادى الباجورى.