شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تؤجل تصوير "بالقوة" وتعلق: المسلسل 45 حلقة مش فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة الكوميدية شيماء سيف لـ"الخليج 365" إن مسلسلها الجديد الذى أعلنت عنه الفترة الماضية تأجل تصويره، حيث كان متفق على عدم عرضه فى رمضان من البداية، مشيرة إلى أنها فوجئت بالجمهور يسألها عن مشاركتها في شهر رمضان، مضيفة أن التعاقد من البداية لتقديم العمل خارج الماراثون الرمضانى فى 45 حلقة.

وفى السياق ذاته، اختار صناع مسلسل شيماء اسمًا مبدئيًا للعمل وهو "بالقوة"، حيث أعلنت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية في وقت سابق عن تعاقدها مع شركة روزناما برئاسة المنتج هشام جمال لإنتاج مسلسل جديد للعرض خلال عام 2020 على قنوات التليفزيون والمنصة الرقمية الخاصة بالمجموعة.

المسلسل من بطولة شيماء سيف وعمرو وهبة وآخرين ويتكون من 3 قصص مختلفة تدور أحداث كل قصة في إطار ونوع درامي مختلف ويكون عدد حلقات كل قصة 15 حلقة، وقد تم الانتهاء من كتابة القصة الأولى وهى من تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد ووليد أبو المجد وإبراهيم ربيع، ومن المقرر الإعلان عن اسم المخرج خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن شيماء سيف عادت من السعودية مؤخراً وتحديداً قبل تعليق الطيران في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث كانت تصور مسلسلها الجديد "الديك الأزرق" مع المخرج والمؤلف هانى كمال.